«صحة الإسماعيلية»: إعدام 70 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على مدار الأيام القليلة الماضية، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين، وجرى إعدام 70 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إنّ الحملة في مركز القصاصين، تمكنت خلال المرور على 12 منشأة ما بين محال تجارية ومطاعم، من سحب 15 عينة مختلفة للتأكد من سلامتها.

ضبط أغذية منتهية الصلاحية

وأضاف «حطب» في بيان رسمي اليوم، أنّ الحملة تمكنت من إعدام 70 كيلوجرام أغذية فاسدة منتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر نظافة طبقًا للقرار 96 لسنة 67، كما جرى تحرير 4 محاضر شهادات صحية طبقًا للقرار 97 لسنة 67، وضبط عدد من المحال تعرض الأغذية خارجها، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية

وأشار إلى أنّ الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، تهدف للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يُقدم للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

وقال إنّ الحملة تمت بإشراف إدارة الطب الوقائي، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وأشرف عبد الرافع مراقب أول الأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية.