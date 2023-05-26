طرح لحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية غداً.. الكيلو بـ 195 جنيها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غداً السبت الموافق 27 مايو الجاري، طرح لحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بـ 195 جنيها للكيلو، في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن توفر الوزارة نحو 150 ذبيحة سودانية، على أن تزيد معدلات ضخ اللحوم بفروع المجمعات تباعاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين.

توفير اللحوم السودانية

ووفقا لتقرير رسمي، يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو، على أن تتم عمليات التوزيع وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة، ومن المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي.

استراتيجيات متعددة اعتمدت عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم، منها التنوع في مناشئ استيراد اللحوم الأمر الذي يساعد على مضاعفة الكميات التي يتم ضخها، كما عملت الوزارة على فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد على شحنات جديدة من رؤوس الماشية، وضخها بالمنافذ فور وصولها.

تنويع مصادر استيراد اللحوم

وتعقد وزارة التموين اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك، وبحسب تصريحات صحفية لوزير التموين، وتدرس مصر تنويع مصادر استيراد اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد، مؤكداً أنه هناك 5 آلاف رأس ماشية موجودة حاليا موجده بالفعل داخل الحجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر.