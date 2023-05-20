أختام لحوم العيد.. كيف تفرق بين المستورد والبلدي والجاموسي والضاني؟

يُقبل المواطنون في تلك الأيام على شراء اللحوم تزامنًا اقتراب عيد الأضحى، ويجري بيع عدة أنواع من اللحوم المذبوحة من حيوانات مختلفة سواء كانت بقري أو جاموسي أو ماعز وأغنام وإبل، ولكل نوع منهم ختم معنين يطبع على جسم الذبيحة قبل عرضها للبيع.

وربما لا يفرق الكثيرون بين أنواع الأختام، إذ توضع على لحوم الحيوانات المذبوحة لتشير إلى معلومات تتعلق بها مثل نوعها وسنها ومكان الذبح وتاريخه، ليكون المواطن على بها حتى لا يتعرض للغش ويكون قادر على كشف أي تلاعب في أسعارها من قبل التجار.

ختم اللحوم يكون من المجازر الحكومية

ويصدر الختم على اللحوم من المجازر الحكومية، ويحتوي على بيانات منها تاريخ الذبح والعلامة السرية والرقم الكودي للمجزر ونوع الذبيحة، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أنواع أختام اللحوم ورموزها وأحجامها وفقًا لما هو معلن من مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة.

أنواع أختام اللحوم ودلائلها

يتكون ختم المجازر من شكل دائري من 5 مثلثات يحمل كل منها رمز يشير إلى معلومة على النحو التالي:

- يشير المثلث الأكبر إلى اسم المركز مكتوبًا بالاسم كامل.

- يشير المثلث الذي يليه إلى المحافظة بالحرف الأول أو الأول والثاني إذا كانت مكونة من مقطعين، مثل كفر الشيخ يرمز لها «ك ش».

- يشير الرمز الثالث إلى العلامة السرية الخاصة بكل نوع من أنواع الذبائح.

- الرمز الرابع وهو عدد ويشير إلى تاريخ الذبح.

- الرمز الخامس وهو حرفين يحدد نوع الذبيحة، إذا كانت جاموسي يرمز لها بـ«جا»، والبقري «بق» والماعز «ما» والجملي «جم».

الفرق بين أختام اللحوم البلدية والمستوردة

وأوضحت إدارة الطب البيطري بمحافظة القاهرة أنَّ اللحوم البلدية ذات الأحجام الكبيرة تختم بختم مربع باللوم الأحمر، واللحوم البلدية الصغيرة تختم بختم دائري، أما لحوم الماعز فتختم بختم مربع صغير، أما اللحوم المستوردة تختم باللون البنفسجي.