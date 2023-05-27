ضبط 17 جوال دقيق بلدي مدعم و5 أطنان ذرة صفراء مجهولة المصدر بالمنوفية 

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، شن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التموينية والمحال العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات، اليوم السبت، عن تحرير 176 محضرا تموينيا، تنوعت بين 88 محضر مخالفات مخابز، و88 محضر أسواق، لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط دقيق بلدي مدعم

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر جنح بمركز منوف ضد أحد المخابز بناحية دبركي لقيامه، بتجميع كمية قدرها 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون مستندات ومجهولة المصدر، بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف حيوانية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم، لحيازته كمية قدرها 5 أطنان ذرة صفراء بدون مستندات ومجهولة المصدر .

استمرار التنسيق بين رؤساء المدن

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق، وكل المحال العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.