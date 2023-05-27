محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير في الخليفة والبساتين

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحيي البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين، وذلك بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وشملت الجولة محور شمال طرة لتفقد أعمال إنشاء محور وكوبري جديد يربط محور حسب الله الكفراوي، ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري، ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.