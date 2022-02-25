السيسي يوجه بانتهاء أعمال تنفيذ محور حسب الله الكفراوي قبل شهر رمضان

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد المهندسين في موقع إنشاء محور حسب الله الكفراوي، عن موعد الانتهاء من الأعمال قائلا له: «إحنا هنخلص إمتى؟»، فرد عليه المهندس: «خلال شهر 3».

وواصل الرئيس السيسي حديثه مع المهندس قائلا له: «يعني قبل رمضان حتى امتداده؟»، ليرد عليه المهندس: «الأعمال في منطقة القمر الصناعي خلص»، ليقول له الرئيس السيسي: «يعني كدة المحور هيكون انتهى تماما»، ليرد عليه المهندس: «إن شاء الله يا فندم، ونقطة الربط على طريق الاوتستراد».