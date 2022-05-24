انقلاب سيارة بمطلع محور حسب الله الكفراوي دون إصابات

تلقت غرفة العمليات بحي المعادي بمحافظة القاهرة، بلاغًا اليوم بوقوع حادث انقلاب سيارة بمطلع محور حسب الله الكفراوي، وعلى الفور انتقل اللواء أحمد جوده رئيس حي المعادي، إلى موقع الحادث وجرى رفع العربة، واتخاذ اللازم وتسيير حركة الطريق بالتعاون مع إدارة المرور دون أي إصابات أو تعطيل للمرور.

إصلاح كوبرى الفاروق

في سياق منفصل، أعلن حي المعادى بالقاهرة إنهاء المرحلة الأخيرة من أعمال إصلاح كوبرى الفاروق على أن يبدأ التشغيل في القريب العاجل، وفق متابعة وتوجيهات محافظ القاهرة ونائبة المحافظ، وتمت أعمال الصيانة للكوبري بواسطة شركة المقاولين العرب تحت إشراف مديرية الطرق بمحافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع مرور المعادي وإدارة الطرق بالحي للعمل على تسهيل الحركة المرورية للتيسير على المواطنين.

القضاء على المخالفات والإشغالات

وفي إطار تعليمات محافظة القاهرة بضرورة التصدى والقضاء على المخالفات والإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات نفذ اللواء أحمد جوده، رئيس حي المعادي، حملة اليوم الثلاثاء، بمشاركة إدارات المرافق و المتابعة الميدانية شملت تركيب غطاء بالوعة جديدة أمام أحد العقارات بشارع 10 لتفادي شكاوى المواطنين والحد من أي مخاطر، علاوة على استمرار رفع كفاءة عدد من الشوارع، وإجراء توسعة لها، ومنها شارع زهراء المعادي، بالإضافة إلى تطوير ميدان نيركو من خلال التعاون مع إدارة الحدائق استعدادًا لزراعته وتجميله واستكمال أعمال التطوير.