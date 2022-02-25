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السيسي لأحد مهندسي محور حسب الله الكفراوي: هل فيه إمكانية نزود كباري؟

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محمد عزالدين
07:06 م | الجمعة 25 فبراير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالا لأحد المهندسين العاملين في تنفيذ محور حسب الله الكفراوي، قائلا له: «هل شايفين فيه حاجة تانية ممكن تيسر لحركة المنطقة هنا نقدر نعملها»، ليرد عليه المهندس: «التقاطع ده كان دايما مزدحم لأن الأوتستراد طريق رئيسي مع داخلة زهراء المعادي وحي المعادي، ودلوقتي قدرنا نحرر الحركة تماما».

المهندس يرد على الرئيس: هندرس الأمر

وقاطعه الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، قائلا: «أنا بتكلم على المنطقة دي كلها، هل فيه أي حركة تانية نحتاجه مننا نوسع المحاور وزيادة حارة أو حارتين أو نزود كباري نحرر الحركة فيها.. أنا بقول الكلام ده عشان لو كان ده مجال إنكم تفكروا فيه فكروا»،  ليرد عليه المهندس: «هندرسه يا فندم ويتم عرضه».

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