السيسي يوجه بربط محور حسب الله الكفراوي بطريق صلاح سالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، إنه يجري تنفيذ شبكة طرق في غرب القاهرة مشابهة لما يحدث في شرقها، «إحنا شغالين في الغرب بنفس الطريقة، وبنعمل شبكة طرق أخرى في غرب القاهرة».

السيسي لأحد المهندسين: قدامكم 3 شهور وتنفذوها

وأضاف السيسي موجهًا حديثه لأحد المهندسين العاملين بتنفيذ محور حسب الله الكفراوي، «إنتو هنا في المعادي هتعملوا حاجة توصلكم لغاية صلاح سالم فوق النفق وهنطلع على وصلة المقطم على الجبل ونعدي المقطم نفسه عشان يوصل لصلاح سالم.. إمتى معادنا؟».

وواصل الرئيس حديثه للمهندس: «قدامكم بعد ما التصميمات توصل لكم 3 شهور.. كتير ولا قليل بصراحة؟.. انتو شايفين الموضوع ده بيعمل إيه في الناس؟ بيوفر لهم وقود وبيريحهم».