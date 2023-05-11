رائد فضاء روسي: مستعدون للتعاون مع مصر

قال رائد الفضاء الروسي، سيرجي كود سفيرشكوف، إن وكالة الفضاء الروسية مستعدة للتعاون مع مصر في هذا المجال لعرض وشرح كافة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وذلك من خلال لقاءات مع متخصصين مصريين.

مشاركة مصر في رحلات فضائية

وأضاف رائد الفضاء الروسي خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الروسي بالإسكندرية اليوم، أنه يأمل في التعاون بين مصر وروسيا في مراكب فضاء، وأنه لديهم استعداد لتقديم معلومات مفيدة لإعداد رواد فضاء مصريين.

وأكد أن مصر تعتبر الشريك الأقدم في أفريقيا، ويوجد تعاون كبير بين البلدين في مجالات عدة وبخصوص الفضاء تحديداً.

وأوضح أن الزيارة بهدف شخصي للحديث عن روسيا وتاريخها كونه يعرف أن الشباب المصري لديه شغف بمجال الفضاء، وبدون شك أي دولة تأمل في غزو الفضاء بما فيهم مصر.

تنظيم القمة الروسية الإفريقية

يأتي تنظيم هذا الحدث ضمن الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في روسيا يوليو المقبل، في مدينة سانت بطرسبرغ.