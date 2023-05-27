مدير الحفائر بسقارة: اكتشاف أول ورشة تحنيط كاملة حدث فريد

قال الدكتور محمد يوسف مدير موقع الحفائر في منطقة سقارة، إن كشف سقارة الجديد مهم جداً لاكتشاف ورش تحنيط لأول مرة في تلك المنطقة.

الكشف الجديد بأياد مصرية

وأوضح مدير موقع الحفائر في منطقة سقارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكشف الجديد جرى بأياد مصرية خالصة، مشيراً إلى أنه جرى العثور على مقبرة لكاهن المعبودة ماعت، والمشرف على حفر الترع، والكاتب الملكي، وجرى العثور على نقوش للحياة اليومية ومناظر الزراعة والصيد.

اكتشاف أول ورشة تحنيط كاملة

وأضاف «يوسف»، أن أهم ما يميز هذا الكشف الأثري، أنه اكتشاف فريد، فهو أول ورشة تحنيط كاملة جرى اكتشافها في منطقة سقارة، بها أسرار التحنيط الآدمي والحيواني، ومرتبطة بالمعابد الموجودة في سقارة.

ولفت إلى أنه جرى العثور على مجموعة من روائع فن المنحوتات وأدوات الزينة والحلي ومجموعة من تماثيل خشبية للسيدات وأواني فخارية بها جبن وضعها المصري القديم ملفوفة بلفائف من الكتان.