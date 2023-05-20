حكاية إصابة عجوز إمبابة على يد عامل أحذية طمعا في سرقة تحويشة عمرها

بإحدى عقارات منطقة إمبابة في الجيزة ظل المتهم يتردد على جارته العجوز بحجة الاطمئنان والسؤال عليها بسبب ظروفها الصحية وكبر سنها خامدًا بداخله نيته التي لا يعلم بها أحد غيره لأنه كان يطمع في تحويشة عمرها ومشغولاتها الذهبية، وعند تنفيذ جريمته انتبهت إليه العجوز وكشفت هويته فأسرع إلى إحداث إصابتها ظنًا منه أنها ستموت بسرها فقتلها بواسطة قطعة حديدية.

معاينة النيابة لمنزل المجني عليها

معاينة النيابة العامة لمسرح جريمة إصابة عجوز في الجيزة بينت وجود الضحية ربة منزل 70 سنة، توجد بها علامات تشير لوجود إصابات ظاهرية على جسدها «جرح قطعي بفروة الرأس»، وطالبت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وموافاتها بالنتائج حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات.

مصوغات ذهبية سبب في موتها

حكى المتهم «عامل أحذية»، أمام النيابة العامة تفاصيل جريمته في جلسة تحقيق مساء أمس، وأنه خطط بسبب طمعه ورغبته في المال والذهب، فظل يتردد عليها كثيرًا بالآونة الأخيرة مدعيًا الاطمئنان عليها ومساعدتها إذ تعيش بمفردها داخل الشقة وبمراقبته لها علم بوجود بعض المصوغات الذهبية الخاصة بها داخل حجرتها فعزم على سرقتها أثناء نومها.

ضربة بقطعة حديدية

بحسب أقوال المتهم أمام النيابة العامة أنه خطط لسرقتها أثناء نومها، فذهب بخطوات بطيئة من شقته بالدور الأرضي لشقة الضحية، وقام بفتح الباب بواسطة عصا أو قطعة حديدية وحينما دخل حجرتها لسرقة ذهبها استشعرت وجوده بالغرفة، وحاولت الصراخ ولكنه باغتها بضربة بواسطة العصى الحديدية على رأسها ظنًا منه أنها ستموت في الحال، وقام بسرقة مصوغاتها الذهبية أو مثلما كانت تطلق عليها «تحويشة العمر» وفر هاربًا.

تفريغ كاميرات المراقبة وضبط المتهم

وحين اكتشف عدد من الأهالي اختفاء العجوز وبادروا بالسؤال عنها ولم تُجب واكتشفوا سقوطها أرضًا بشقتها قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي قامت بإرسالها إلى المستشفي لتلقي العلاج وتمكنت من تتبع كاميرات المراقبة في مكان الجريمة حتى توصلت إلى هوية المتهم الذي مثُل أمامهم واعترف بجريمته وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة القانونية للمتهم

أما عن العقوبة القانونية للجريمة، فقد وجهت للجاني تهمة الشروع في القتل مقترنة بالسرقة، وأوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أنَّه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».