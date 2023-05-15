«إمبابة أجمل من باريس».. أحمد الفيشاوي ومسلم يطرحان أغنية فيلم «رهبة»

طرح المنتج أيمن يوسف، أغنية «إمبابة أجمل من باريس»، ويتغنى بها الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، والأغنية ضمن أحداث فيلم «رهبة»، المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 مايو.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صوَّر الفيشاوي ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا وهما معلقان فى الهواء بـ«وير»، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

البرومو الرسمي لفيلم رهبة

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، قد طرحت البرومو الرسمى للعمل، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى ونسرين أمين.

وظهر فى البرومو معظم أبطال الفيلم، كما تضمن العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوي والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم «ريتسا»، والذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضي، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال «رهبة» أولى تجاربه الإخراجية.