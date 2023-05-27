النقض تؤيد حكم الإعدام على قاتل جاره داخل المسجد في بني سويف

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق قاتل جاره في المسجد بمحافظة بني سويف لخلافات بينهما.

وقضت محكمة جنايات بني سويف، في وقت سابق، بمعاقبة المتهم بقتل جاره في المسجد وذبحه بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

المتهم طعن الضحية داخل المسجد

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في عام 2020 بقتل المجني عليه جاره داخل المسجد، بسبب خلافات فيما بينهما، وذلك بعد أن استغل استغراقه في النوم وانتظر حتي خلي المسجد من المصلين وسدد له طعنات في الجسد أودت بحياته وبعدها قام بذبحه.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وبدون مسوغ من الجهات المختصة.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن سوهاج، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسجد بدائرة قسم شرطة سوهاج مصاب بعدة طعنات في الجسد وذبح قطعي في الرقبة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.