«سرق 15 مرة بنفس الطريقة».. حكاية لص الشقق السكنية في الدقهلية

يسرق شقة سكنية تلو الأخرى في محافظة الدقهلية، ليجعل من نفسه لصا متخصصا في فتح وسرقة الشقق السكنية، ثم يتصرف في المسروقات وبيعها خردة إلى أحد التجار بالمحافظة للحصول على أموال، حتى وصل عدد جرائم السرقة إلى 15 شقة سكنية، حتى ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القبض عليه.

«الوطن» تستعرض تفاصيل القصة الكاملة للص الشقق السكنية في محافظة الدقهلية، حسب ما وصلت إليه تحريات وتحقيقات كل من الأجهزة الأمنية والقضائية.

طريقة سرقة الشقق السكنية

حاجة المتهم، والذي لديه معلومات جنائية سابقة ومقيم في «جمصة» وفقا للتحريات، إلى المال جعلته يُقدم على ارتكاب جرائم سرقة الشقق السكنية، في البداية كان يراقب الشقة التي يريد أن يسرقها على مدار أيام متتالية من أجل التأكد من خلوها من أهل البيت أو تحديد مواعيد مجيئ ومغادرة سكانها للمنزل.

بعدما يتأكد اللص من خلو الشقة من السكان وأن الطريق ممهد أمامه إلى سرقة محتويات الشقة، يتسلل إليها غالباً في الأوقات المتأخرة من الليل، حتى لا يراه أحد وينكشف أمره أمام الجيران.

في الموعد الذي يراه مناسبا للسطو على الشقة، يذهب إليها متسللا، ويقترب من باب المنزل ثم يحاول مراراً وتكراراً في فتحه من خلال كسر «كالون» الشقة، وبعد فتح الباب يحاول سرقة كل ما تطوله يده من محتويات باهظة الثمن.

الهروب من مكان الجريمة

بعد سرقة محتويات الشقة يهرب اللص سريعاً من مكان الجريمة خوفاً أن يراه أحد من الجيران، أو أن يأتي أهل وسكان المنزل في نفس الوقت، وهو ما يهدد ما خطط له، لتتكرر نفس الطريقة في السرقة حتى وصل إلى أنه سرق 15 منزلاً.

الشريك في الجرائم

الشريك الآخر لجرائم السرقة «تاجر» يأتي دوره بعدما يتواصل معه المتهم ويبلغه أنه لديه مسروقات ويريد التخلص منها عن طريق بيعها له، حتى يحصل على الأموال التي يحتاجها مقابل بيع المسروقات.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أمس السبت أن أجهزتها الأمنية استطاعت القبض على المتهم بسرقة 15 شقة سكنية في نطاق محافظة الدقهلية، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط التاجر الآخر والتحفظ على المسروقات المضبوطة.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بسرقة الشقق السكنية في محافظة الدقهلية، يواجه عقوبة الحبس، وفقا للمواد 317 و318 من قانون العقوبات، في حالة عدم اقتران جريمة السرقة بظرف مشدد آخر.