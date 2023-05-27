إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي و«كارو» بالبحيرة (صور)

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة «كارو» بالقرب من كوبري «عاشور»، بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي العام، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي و«كارو» في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «كارو» بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل عبده زيدان عيسى، 35 سنة، مقيم في أبو حمص، وعلي عبد النور إبراهيم، 65 سنة، مقيم في المحمودية، وسعيد رمضان عبد القوي، 57 سنة، مقيم في المحمودية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.