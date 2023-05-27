«أزهرية الشرقية»: بدء أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية غدا 

اُختتمت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، للفصل الدراسي الثاني 2023/2022، حيث أدى طلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، بينما استكمل طلاب المعاهد النموذجية والخاصة امتحان المستوى الرفيع في الفترة الثانية.

لا تجاوزات أو شكاوى

وقال محمد عطية، مسؤول الإعلام بمنطقة الشرقية، إن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أكد فى اليوم الختامى، أن الامتحانات مرت دون أية تجاوزات أو شكاوى، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل اللجان وخارجها، حفاظًا على سلامة الجميع .

الاستعداد لبدء أعمال تقدير الدرجات

ومن جانبه، أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية أنهينا الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، مشيرًا أن أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية ستبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 28 من مايو 2023، وتم تخصيص معهد فتيات الزقازيق الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، بينما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي مقرًا لمواد العلوم الشرعية ، ومعهد بنين الزقازيق للمواد العربية والقرآن الكريم .