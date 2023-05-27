أمطار سوهاج اليوم.. عاصفة ترابية شديدة تضرب المحافظة

أمطار سوهاج وعاصفة ترابية وغيوم استيقظت عليها محافظة سوهاج، صباح اليوم السبت، وذلك بعدما أعلنت أمس هيئة الأرصاد الجوية عن ذلك.

أمطار سوهاج جاءت مصحوبة بسحب وغيوم غطت سماء القرى والمراكز في جميع أنحاء المحافظة، التي تسببت في وجود غبار ورياح شديدة خاصة على الطرق الرئيسية والزراعات، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم بسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

أمطار سوهاج خفيفة

وجاءت أمطار سوهاج متوافقة مع بيان هيئة الأرصاد الجوية التي توقعت أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار على محافظات جنوب الصعيد التي من بينها محافظة سوهاج.

درجات الحرارة اليوم

- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

- القاهرة العظمى تسجل 36 درجة والصغرى 23 درجة

- الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

- مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

وقام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأحوال الجوية السيئة، عن طريق عقد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والتواصل المستمر لمتابعة تطورات الوضع بشكل دقيق وفعال للتعامل بسرعة مع أية حالات طارئة بالتنسيق مع غرف العمليات في المدن والمراكز، وتم تمركز أفراد ووحدات التدخل السريع والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ.