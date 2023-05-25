سقوط أمطار رعدية على مدار الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تكشف أبرز الأماكن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة على بعض المناطق وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية، وفق بيان الهيئة.

سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

من المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة اليوم الخميس وقد تكون رعدية أحيانا وذلك على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لغدا الجمعة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30: 40%، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية يوم السبت وذلك على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويوم الأحد ستشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 28 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.