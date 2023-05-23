سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة بالأقصر

تعرضت بعض المدن بمحافظة الأقصر، لسقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة اليوم وأمس، مصحوبة برياح شديدة وتقلبات جوية مفاجئة، وشهدت مدن إسنا وأرمنت هطول أمطار متوسطة، فيما يشهد باقي مراكز المحافظة تقلبات جوية ونشاطا للرياح المحملة بالأتربة.

ارتفاع درجة الحرارة

كما يشهد غدا الأربعاء ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ورفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، إذ أصدرت توجيهاتها إلى شركة المياه بتوفير سيارات لشفط المياه في المناطق التي تتساقط فيها الأمطار، كما جرى الانتهاء من تنظيف وتطهير مخرات السيول في المناطق المتاخمة للجبال.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثيرا للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.