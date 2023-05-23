«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة في سيناء غدا

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب جبال البحر الأحمر على فتراتٍ متقطعة، مع وجود نشاط رياح شمالية غربية والشرقية، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء، على فترات متقطعة، في حالة الطقس، غدا.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين يصبح مائلًا للحرارة على المحافظات المطلّة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية الغربية، وطقس شديد الحرارة علي جنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس لطيف فى أول ساعات الليل، ويصبح مائل للبرودة في آخره، على السواحل الشمالية، بينما يصبح معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء 24-5-2023، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.