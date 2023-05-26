حالة الطقس اليوم.. فرص سقوط أمطار على القاهرة وبعض المناطق

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس اليوم الجمعة، وبعض الظواهر الجوية التي تسيطر على البلاد، متوقعين أنَّ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار على القاهرة

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما توجد فرص سقوط أمطار ضعيفة بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها إلى وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-5-2023، فجاءت كما يلي وفق بيان الأرصاد:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 20

- دمياط 26 - 19

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 33 - 19

- السويس 33 - 20

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 19

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 36 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 36 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 27- 18

- مطروح 26 - 17

- السلوم 27 - 16

- سيوة 34 - 17

- رأس غارب 36 - 24

- الغردقة 37 - 26

- سفاجا 35 - 23

- مرسى علم 35 - 25

- شلاتين 33 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 36 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 39 - 23

- قنا 41 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 42 - 25