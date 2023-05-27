بلاغ للنائب العام ضد منصة إلكترونية بسبب عرض فيلم كليوباترا

تلقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بلاغا من عصام رفعت خلف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الثقافة المصري والمستشار بمجلس الدولة سابقاً، ضد منصة «نت فيلكس»، تضمن ارتكاب المنصة لعدة مخالفات بسبب عرض فيلم كليوباترا.

بلاغ ضد منصة إلكترونية بسبب عرض فيلم كليوباترا

وقال البلاغ، إن إباحة المنصة عرض الفيلم دون الحصول على الموافقات الخاصة بمراجعة الفكرة الفنية وطريقة تجسيدها وعدم الحصول على موافقة وزارة الآثار ووزارة الثقافة، لتجسيد شخصية مصرية تاريخية، وعدم الحصول على إجازة تصوير أعمال تحتوي على معالم أثرية ملك للعالم أجمع، ولمصر الحق في الحفاظ عليها للعالم وليس لمصر فقط.

وأوضح مقدم البلاغ أن منصة «نت فيلكس» بجمهوية مصر العربية، ارتكبت جريمة التعدي على الصورة الذهنية للأصول التاريخية التي تجعل العمل مصنفا بأنه تزييف تاريخي من أجل الدراما، وهو ما يوجب إلزام الشركة المنتجة وضع تنويه بأن المشاهد والشخصيات مزيفة للأصول التاريخية الحقيقة مثل التصنيف العمري، وأيضاً إهانة رمز من الرموز الوطنية المصرية بالمخالفة للقانون وازدراء ثقافة الشعب المصري وموروثه الأثري والتراثي من الأجداد حتى اليوم، وأيضاً ازدراء الحياة الاجتماعية المصرية بالهوية المصرية وتزويرها بعمل فني تحت مسمى عمل وثائقي، لتزوير التاريخ، وفقا لبيان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي أصدره حول الواقعة.

نص بيان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بخصوص فيلم كليوباترا

وجاء نص بيان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بخصوص فيلم كليوباترا، كالتالي: «بالإشارة إلى سلسلة الأفلام الوثائقية التي أعلنت منصة (نت فليكس) عن إطلاقها وفي مقدمتها عرض فيلم (الملكة كليوباترا) يوم 10 مايو الجاري، وتظهر بطلته التي تقوم بدور الملكة كليوباترا السابعة بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة، لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عمل درامي، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب».

وأضاف البيان: «كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية التي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية (اليونانية) للملكة كليوباترا، من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة».

ووفق البيان، أكد الدكتور مصطفى وزيري، أن حالة الرفض التى شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة «كليوباترا السابعة» الذي هو جزء مهم وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية، مؤكدًا الاحترام الكامل للحضارات الأفريقية ولأشقائنا في القارة الإفريقية التي تجمعنا جميعا.

وطالب المستشار عصام رفعت، في نهاية بلاغه، بضرورة إلغاء الفيلم من على منصة «نت فيلكس» ومنع عرضه نهائيا.