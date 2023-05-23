«الثقافة» تعلن القوائم القصيرة النهائية المرشحة لجوائز الدولة 2023

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي عن القوائم القصيرة النهائية للمرشحين لجوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق).

وتضم القوائم القصيرة الأسماء التي انتهت إليها لجان الفحص في المجالات الثلاثة (الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية)، ويصوت عليها المجلس خلال اجتماعه التاسع والستين المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالي.

وجاءت أسماء المرشحين للجوائز على النحو التالي:

المرشحون لجائزة النيل للمبدعين المصريين

الفنون: د. عبد السلام عيد - الفنان يحيى الفخراني، والتنافس على جائزة واحدة.

في الآداب: الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة - المرحوم د. محمد عناني، والتنافس على جائزة واحدة.

العلوم الاجتماعية: د. صابر عرب - د. علي الدين هلال، التنافس على جائزة واحدة.

المرشحون لجائزة النيل للمبدعين العرب

الفنان ضياء عزاوي (العراق)

د. عبد الله الغذامى (السعودية)

(التنافس على جائزة واحدة)

المرشحون لجوائز الدولة التقديرية

الفنون: د. أشرف زكي - د. دليلة الكرداني - د. مجدي البيلي - نهى برادة - هاني شنودة - د. هناء ضاحي، والتنافس على ثلاث جوائز.

الآداب: المرحوم د. عبد الرحيم الكردي - هالة البدري - د. صابر عبد الدايم - د. أحمد يوسف - حسين القباحي - د. أحمد تيمور، والتنافس على ثلاث جوائز.

العلوم الاجتماعية: د. إسماعيل جمعة - د. السيد فليفل - د. الغريب زاهر - د. حسام لطفي - د. حسن السعدي - صلاح سالم - د. عادل عبدالله - المستشار عبد المجيد محمود، والتنافس على أربع جوائز.

المرشحون لجائزة الدولة للتفوق

الفنون: المخرج أحمد إسماعيل - د. رانيا يحيى - السيناريست عمرو سمير عاطف - الفنان فتحي عفيفي، والتنافس على جائزتين.

الآداب: حسن عبد الموجود- فتحى عبد السميع - الروائي محمد إبراهيم طه - المرحوم د. مصطفى سليم، والتنافس على جائزتين.

العلوم الاجتماعية: د. أحمد رجب - د. السيد سليمان - د. حسن سلامة - د. خلف الميري - د. محمد المنسي - د. هناء الجوهري والتنافس على ثلاث جوائز.

الجدير بالذكر أن الأخذ بالتصويت على قوائم قصيرة صدر العمل به في عام 2017 وتم تطبيقه في العام التالي 2018.