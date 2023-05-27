أماني شاكر أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتورة أماني محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب بالجامعة منذ إنشائها في عام 2006.

السيرة الذاتية للدكتورة أماني محمد شاكر

ننشر أهم المعلومات عن الدكتورة أماني محمد شاكر، بعد تعيينها نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

وُلدت الدكتورة أماني محمد شاكر محمد، في 12 مايو عام 1968، بمحافظة كفر الشيخ، وتخرجت في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عام 1991، وعُينت معيداً للنسيج بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ في يونيو عام 1998، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو من جامعة حلوان عام 1998، ونالت درجة الدكتوراة عام 2004.

تدرجت أماني محمد شاكر في الدرجات العلمية، بدءًا من درجة مدرس مساعد التي نالتها في نوفمبر عام 1999، ورُقيت إلى درجة مدرس في أغسطس عام 2004، وحصلت على درجة أستاذ مساعد في نوفمبر عام 2009، ونال درجة الأستاذية في نوفمبر عام 2014.

المناصب القيادية للدكتورة أماني محمد شاكر

كما تدرجت «شاكر»، في المناصب القيادية حتى تولت منصب وكيل كلية التربية النوعية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مارس عام 2010، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في أغسطس عام 2011، حتى وصلت إلى منصب عميد كلية التربية النوعية في عام 2017، إلى أن صدر لها اليوم قرار جمهوري بتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبجانب عملها الرسمي، تشغل الدكتورة أماني محمد شاكر، حالياً منصب مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، منذ عام 2021 وحتى الآن.