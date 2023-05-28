التعاقد مع ميرنا وليد بدلا من رانيا يوسف في مسرحية «قمر الغجر»

بعد اعتذار الثنائي رانيا يوسف وطارق صبري عن المُشاركة في مسرحية «قمر الغجر»، علمت «الوطن» أنّه جرى التعاقد مع الفنانة ميرنا وليد، لتقديم المسرحية بدلًا من رانيا، إذ أسندت لها البطولة.

ميرنا وليد تبدأ البروفات منتصف الأسبوع

وقال مصدر إنّ ميرنا وليد ستبدأ البروفات والتحضيرات الخاصة بالشخصية على الفور اعتبارًا من منتصف الأسبوع الجاري، حيث توجد محاولات للانتهاء من تلك الاستعدادات بشأن اللحاق بموسم عيد الأضحى 2023، لكن موعد افتتاحها رسميًا لم يُحدد بعد.

مسرحية قمر الغجر من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم ريم أحمد، آمال رمزي، رضا الجمال، وشادي سرور، وهي من إخراج الدكتور عمرو دوارة.

ميرنا وليد تُشارك في فيلم فرنسي

وتعود ميرنا وليد للسينما بعد غياب طويل دام أكثر من 21 عامًا، وذلك من خلال فيلم فرنسي جديد يحمل اسم «الورقة الثالثة» la troisieme feuille، والذي يضم مُمثلين من جنسيات مُختلفة، أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري، وإنتاج شركة demo الفرنسية.