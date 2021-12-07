ريم أحمد لـ«الوطن»: معرفتش أشتغل بسهولة بعد ونيس.. والمسرح خدني

عبَّرت الفنانة الشابة ريم أحمد عن سعادتها بردود الفعل التي لاقتها بعد عودتها للدراما مرة أخرى بمسلسل «إلا أنا» بعد غياب طويل منذ مشاركتها في مسلسل «يوميات ونيس» مع الفنان محمد صبحي.

ريم أحمد: انبسطت جدا.. هدى بنت ونيس كبرت

وقالت ريم أحمد في تصريح خاص لـ «الوطن»: «انبسطت جدا من ردود فعل الناس على الدور، ولقيت منشن كتير إيه ده هدى بنت ونيس كبرت، ولقيت ناس مستنياني وببيقولي ليه اتأخرت انت فين كل دا؟، وكومنتات معظمها إيجابي واتفاجئت بردود الفعل، ولقيت الناس كلها مبسوطة بالمسلسل والدور، وردود الأفعال شجعتني أكتر».

ريم أحمد: حبيت لما أرجع معملش حاجة مختلفة عن ونيس

كما كشفت عن صعوبة تقديم عمل فني بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «يوميات ونيس»، قائلة: «من أهم الأسباب اللي خلتني معرفش اشتغل بسهولة إني عاملة حاجة معلقة مع الناس زي مسلسل ونيس، وحاجة مهمة ودخلت البيوت، فلازم لما أرجع أرجع بنفس القوة، حاجة تدخل قلوب الناس برضو، والبيت المصري يكون بيحب يتفرج عليها، حبيت لما أرجع معملش حاجة مختلفة أوي عن ونيس، بس ممكن بقا بعد كدا أغير عادي، واشوف إمكانياتي».

وأضافت «ريم»: «وكان توفيق من عند ربنا إن أرجع بمسلسل إلا أنا اللي معلق مع الناس وداخل البيوت المصرية زي ما كان ونيس عامل وقتها، ولقيت الحواديت لامسة الناس، ومسلسل إلا أنا ناجح جدا وبنستنى كل حكاية جديدة».

ريم أحمد تكشف عن سبب اختفائها عن الدراما

وعن اختفائها عن الدراما الفترة الماضية، أوضحت ريم أحمد: «كنت مشغولة في المسرح الفترة اللي فاتت، اختفيت شوية عن قصد عشان أرجع وأنا كبيرة، وفي فترة عمرية مختلفة، وكنت بقدم برنامج ست الحسن، وكنت بقدم مسرح في 2019، وخدت جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للمسرح، والمسرح خدني».

وعن تعلقها مع الجمهور بشخصية «هدى»، قالت: «مش بتضايق إنهم يقولولي هدى عشان بتخليني قريبة أكتر من الجمهور بيحسسوني إني أختهم، أو بنتهم وبيحسسوني إني كنت جزء من الجمهور، وبيخلي عندي تاريخ مع الناس، بحاول بس إن الجمهور يفصل بين هدى وبين أعمالي الجاية».