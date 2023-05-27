محافظ المنوفية يصدر قرارا بترقية 14 ألفا و791 معلما وأخصائيا

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم (481)، (482 ) لسنة 2023 بشأن ترقية 14 ألفا و791 معلما وأخصائيا من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلى الوظيفة الأعلى وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته.

ترقية أكثر من 14 ألف معلم في المنوفية

قرر محافظ المنوفية ترقية عدد من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية ، على أن يتم منح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية اعتباراً من الشهر التالي لصدور القرار .

حجب قرار الترقية عن 344 معلما في مديرية التعليم بالمنوفية

كما قرر محافظ المنوفية حجب قرار الترقية عن عدد 344 معلما من المرشحين للترقية لعدم استيفائهم شروط الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والمعدل برقم (92) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

و أكد محافظ المنوفية، أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.