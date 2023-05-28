خطوات وشروط تقديم عذر لتأجيل امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة

يرغب بعض طلاب الثانوية العامة في تأجيل امتحاناتهم للدور الثاني لظروف خاصة بهم، وهو ما تتيحه وزارة التربية والتعليم، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ومراعاة لظروفهم.

ومع قرب بدء امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق يوم 12 يونيو المقبل، وعمل واستمرار الوزارة في الاستعداد لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة، يهتم العديد من الطلاب بمعرفة شروط تقديم عذر لتأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.

وفيما يلي نعرض كيفية تأجيل امتحانات الدور الأول، للدور الثاني والحصول على الدرجة كاملة.

شروط وخطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

1- في حال تعرض الطالب لعذر مرضي منعه من أداء امتحان الدور الأول يؤجل اختباره للدور الثاني من الثانوية العامة، وعليه أن يقدم الأوراق التي تثبت ذلك.

يتم العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

حالات تقديم عذر لتأجيل الامتحانات

تقدم المستندات التي تثبث مرض الطالب للمديرية التابع لها وتسليمها للمسئولين.

2- في حال حدوث حالة وفاة من الدرجة الأولى في يوم الامتحان أو اليوم السابق، يمكن للطالب تقديم عذر لتأجيل الامتحان، وعليه أن يقدم شهادة الوفاة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم.

3- إذا كان الطالب مسافرا بالخارج وعالق خارج البلاد لبعض الظروف يقدم ولي الأمر المستندات الدالة التي تثبت ذلك.