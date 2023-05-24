تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بالمدارس في محافظة الدقهلية

كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بالمدارس، إذ بدأ بالفعل تسليمها يوم السبت الماضي، وأتاحتها المدارس للطلاب يوم الأحد 21 مايو، وتستمر حتى يتسلم كل الطلاب الرقم الخاص بهم: «أرسلنا أرقام الجلوس للمدارس يوم السبت، ونوهنا بسرعة الاستجابة من الإدارات، وتسليم الأرقام للطلاب في أسرع وقت».

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بالمدارس

وأكد «شعبان»، أنّ المدارس بدأت تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بالمدارس، بداية من يوم الأحد 21 مايو، وتستمر حتى يتم تسليم جميع أرقام الجلوس للطلاب قبل بدء الامتحانات يوم الاثنين 12 يونيو.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب باستلام أرقام الجلوس المطبوعة من المدرسة التابعين لها، والاحتفاظ بها لدخول لجنة الامتحانات الخاصة بهم، ويمكن معرفة كل تفاصيل اللجنة والمدرسة، من خلال الرقم المطبوع أو الإلكتروني على موقع الوزارة.

استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف «شعبان» أنّ المديرية تجري استعداداتها للثانوية العامة 2023 بشكل كامل، بداية من التأمين الخاص بالمدارس ومكافحة وسائل الغش، والتنبيه بالتعامل الفوري معها، والإحالة للشئون القانونية للتحقيق، وتوفير الجو الملائم للطلاب ليستطيعوا أداء الامتحانات بسهولة مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الاثنين 12 يونيو، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتنتهي الخميس 13 يوليو، بمادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، ويؤدي امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، نحو 53 ألف طالب وطالبة.