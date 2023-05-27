بدائل الثانوية العامة.. اعرف شروط ومميزات التقديم في مدرسة ظهر

يمكن التقديم على بدائل الثانوية العامة بعد الانتهاء من التعليم الأساسي والمرحلة الإعدادية، وهو ما يتجه إليه أولياء الأمور بكثرة خلال الفترة الماضية، بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المدارس التكنولوجية للطلاب.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني الكثير من بدائل الثانوية العامة منها مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة شريكة مع أكاديمية السويدي الفنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أبوك برودكشن بي في، وتستمر الدراسة بها على مدار 3 سنوات.

شروط التقديم بمدرسة ظهر

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- أن يتقدم الطالب طلب التحاق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر.

مميزات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

- يحصل الطالب بتلك المدرسة على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- تمنح المدرسة للطلاب فرصة للتعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- يحصل الطلاب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أوتوبيسات خاصة من أجل نقل الطلاب لمكان التدريب.

- توفير زي مدرسي خاص.