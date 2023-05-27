طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة واعتدال أمواج البحر  

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة في ظل توقعات سقوط أمطار خفيفة للغاية، مع طقس معتدل مساءا ونشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج ما يجعله طقسا مميزا للذهاب إلى البحر والتمتع بالجو المميز.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم بميل إلى الحرارة ظهرا ثم يعود إلى البرودة ليلا مع جو ربيعي مميز، وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 30 درجة مئوية، والصغري 21 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم مرتفع من حيث درجات الحرارة مائل إلى الاعتدال ليلا.

شدة رياح مع طقس الإسكندرية اليوم

وتعد أصعب ظواهر طقس الإسكندرية اليوم فيما يخص سرعة الرياح التي تصل إلى 44 كيلو متر في الساعة، وهي الرياح التي يتكون اتجاهها جنوبية شرقية، وشمالية شرقية، مع طقس غائم جزئيا.

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.