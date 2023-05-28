بسهولة.. كيف تعرف عنوان فرع شركة الكهرباء التابع لمحل سكنك؟

يبحث عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية عن عناوين مقرات الفرع التابع له بإيرادات وشبكات الشركات سواء للتقدم بالشكاوى الفنية أو التجارية أو الاحتياج عند التقديم لعداد كهرباء أو طلب الحصوال علي زيادة قدرات كهربائية للعدادات سواء منزلية أو تجارية.

المناطق الواقعة بنطاق شركات توزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» جميع مقرات فروع إيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لتمكن المواطن من معرفة المقر التابع له محل سكنه بسهولة.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية «شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية».

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة.

الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

محافظات أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء:

الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:

محافظة البحيرة و مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية ".

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:

محافظات القليوبية ما عدا امتداد القاهرة الكبرى، المنوفية ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة الغربية.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:

دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة القناة:

الشرقية – شمال وجنوب سيناء- الاسماعيلية- البحر الأحمر- بور سعيد- السويس.