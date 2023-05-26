شركة الكهرباء تقدم 7 نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع.. اعرفها

يسأل عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عن كيفية التعامل معها لكي لا يتعرضوا للغرامة، خاصة بعد توسع شركة الكهرباء في تركيبها على مستوى الجمهورية، واستبدالها بالعدادات القديمة.

نصائح شركة الكهرباء

وقدمت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من التحذيرات التي يجب تجنبها عند التعامل مع العدادات مسبقة الدفع، وهي كالتالي:

1- إذا زاد حمل العداد عن المسموح به فإن التيار الكهربائي يُفصل لمرتين.

2- وإذا تكرر لمرة ثالثة يُفصل التيار الكهربائي نهائياً، ويجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادة تشغيله مرة أخرى.

3- إذا تم فتح العداد للقيام بتغيير الوصلات فإن التيار الكهربائي يُفصل بشكل نهائي، ويجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادته مع دفع 50 جنيهاً غرامة.

4- نقل العداد لا يتم إلا من خلال شركة الكهرباء.

5- عند تركيب العداد أول مرة يتم ربط مسمار به، ويُفصل التيار الكهربائي نهائياً إذا تلاعب أحد بالعداد عن طريق الخطأ.

6- للتحذير من قرب الرصيد على الانتهاء، يُفصل التيار الكهربائي أكثر من مرة، وهو 10 جنيهات رصيد في عداد جلوبال، ورصيد 14 جنيها في عداد السويدي.

7- توجد رسوم إضافية بقيمة 5 جنيهات يتم تحصيلها عند شحن كارت الكهرباء بقيمة 100 جنيه عن طريق المنافذ الإلكترونية للدفع «أمان، فوري، سداد، وقتي، ممكن».