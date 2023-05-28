حوادث اليوم.. 24 كيلو هيدرو بحوزة شخص ومركز غير مرخص لعلاج إدمان

كشفت الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية الستار عن العديد من الجرائم والقضايا على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، لذا توضح «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية في الـ 24 ساعة الماضية.

24 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة تاجر مخدرات بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، استطاعت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص «تاجر مخدرات» لديه معلومات جنائية سابقة، أثناء وجوده داخل منزله بمنطقة القنطرة شرق، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على كميات من مخدر الهيدرو وصلت إلى 24 كيلو جرام تصل قيمتهم المالية إلى مليون و200 ألف جنيه تقريباً، بالإضافة إلى ميزان حساس يستخدمه في وزن المواد المخدرة، مع مبالغ مالية، وسيارة ربع نقل.

وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق، واعترف خلالها بأنه حاز على المواد الخدرة بقصد الإتجار فيها، كما أن التي بحوزته كانت نتيجة مقابل بيع المخدرات، وأن السيارة يستخدمها للتسهيل التنقل بين الزبائن.

لص الشقق السكنية في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص في «جمصة» وله معلومات جنائية سابقة، سرق محتوايات إحدى الشقق السكنية، وتبين من خلال التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن المتهم وراء ارتكاب تلك الواقعة من خلال أسلوب «كسر الكالون».

واعترف المتهم خلال جلسة التحقيق معه، أنه كرر نفس الأسلوب في سرقة عدد 15 شقة سكنية، وأنه كان يبيع المسروقات إلى أحد التجار الذي كان على علم أنها مسروقات، ليرشد المتهم إلى أماكن المسروقات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

مركز لعلاج الإدمان غير مرخص في بدر

في منطقة بدر، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص من بينهم 3 لديهم معلومات جنائية سابقة، بتهمة إدارة مركز لعلاج الإدمان دون الحصول على ترخيص، مع احتجاز عدد 60 نزيل داخله رغماً عن إرادتهم بمساعدة ذويهم، وكشف المحتجزين أنهم كانوا يتعرضون إلى التكبيل وتقييد أيديهم والتعدي عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش الأمني داخل المركز عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر، مع كميات من الأدوية المهدئة لكل من الحالة النفسية والعصبية، وهي أدوية ممنوع تدوالها دون استشارة طبية.