هالة صدقي: الجمهور منحني ما أستحق.. وأتمنى العودة إلى خشبة المسرح

كشفت الفنانة هالة صدقي عن رغبتها في العودة إلى المسرح مرة أخرى في حين توافر نص مناسب لها، قائلة: «أتمنى العودة إلى خشبة المسرح، وأظن أني كنت جيدة في المسرح فعندما تقول ممثلة عملاقة بحجم سهير البابلي إن هالة صدقي، والكاتب الكبير موسى صبري يقول إني من أهم ممثلات المسرح، اعتقد أني سوف أقدم رسالة مهمة في المسرح».

هالة صدقي: مشاكلي الشخصية أثرت عليا

وترى هالة صدقي أنها تعرضت للظلم خلال مسيرتها المهنية، وذلك خلال ندوتها في «الوطن»:«أنا اتظلمت ظلم بيّن، ولكن لم يظلمني أحد بقدر ما ظلمت ذاتي، بالإضافة إلى أن مشاكلي الشخصية أثرت عليا وكانت كفيلة أن تجعلني أجلس في المنزل، ولكني عافرت وحاولت ولم استسلم».

هالة صدقي: الجمهور رجعلي حقي.. وغير خريطة النجوم على السوشيال ميديا

وأشارت إلى أن الجمهور في الفترة الأخيرة منحها جزءًا مما تستحقه من احتفاء، تحديدا مع النجاح الذي حققته مع شخصية صفصف في موسم الدراما الرمضانية 2023، قائلة: «الجمهور هو اللي رجعولي حقي، الجمهور بدأ في تغير الخريطة وفرض الفنانين الذين يحبهم، وبالطبع السوشيال ميديا هي التي أظهرت شخصية صفصف بصورة كبيرة، وفرضت نجاح جعفر العمدة، وأظهرت مي كساب وإيمان العاصي وغيرهم من النجوم الذي يحبهم، حتى حنان مطاوع فهي فنانة عظيمة ولكن مهضوم حقها وبدأ جمهورها الحقيقي يدعمها بشكل كبير».