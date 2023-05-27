هالة صدقي: مشاكلي الشخصية أثرت على مسيرتي المهنية ولكني لم أستسلم لها

قالت الفنانة هالة صدقي إنَّ مشاكلها الشخصية التي تعرضت لها أثرت بشكل واضح على مسيرتها الفنية، موضحة: «الجميع يتعرض لأزمات في حياتهم ولكن الفرق الوحيد بيني وبين أي شخص أخر أن مشاكلي خرجت على السطح، لا يوجد بيت دون مشاكل».

وتابعت هالة صدقي في ندوتها بـ«الوطن»: «بالطبع تلك المشاكل عطلتني ولكن أنا سيدة قوية ولم أعطي الفرصة لشيء أن يؤثر علي، فهناك أشخاص مرت بنفس ظروفي انهارت واستسلمت، ولكني اتبعت منهج كل ما تتحارب لازم تقوم وتنجح».

هالة صدقي: كنت بحاجة إلى رجل معي في تربية أبنائي.. وأحاول التواجد معهم طوال الوقت

وكشفت هالة صدقي أنَّها كانت تشعر بحاجتها إلى رجل بجانبها يعاونها في تربية أبنائها، ولكنها بالرغم من ذلك نجحت في أن تقوم بالدورين معا بمفردها، «شعرت بذلك تحديدا في تربية نجلي، وكنت أخاف على مشاعرهم عندما يروا أباء أصدقائهم في أعياد ميلادهم أو غيرها من المناسبات، ولكني وجدت أن أغلب الآباء لا يحضرون تلك المناسبات، وأنا أحاول أن أجعلهم لا يشعرون بذلك فكنت أحاول أن أكون متواجدة طوال الوقت في تدريباتهم ومباريات كرة القدم، ولكن من المؤكّد لو في هناك رجل في حياتي كان سيحمل عني حمل كبير»