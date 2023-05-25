هالة صدقي لمحمد رمضان في عيد ميلاده: عقال مليون سنة نجاح

هنأت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، زميلها محمد رمضان بعيد ميلاده الـ35.

ونشرت «صدقي» صوره تجمعها بمحمد رمضان ومحمد سامي وعلقت عليها قائلة: «حبايبي أنا، العين اليمين والعين الشمال، كل سنه وأنت طيب يا طيب يا رمضان، عقبال مليون سنة نجاح، ومبروك يا سامي، ودائًما مع بعض من نجاح لنجاح معاك ربنا يحافظ عليكم».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت الفنانة هالة صدقي خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل جعفر العمدة امام محمد رمضان حيث جسدت دور صفصف والده جعفر العمدة، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال السباق الرمضاني الماضي.

ويضم مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من نجوم الفني بجانب الفنان محمد رمضان، أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.