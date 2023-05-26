هالة صدقي عن دورها في جعفر العمدة: بتحول لماما نجوى لما بشوف أطفال

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن ردود فعل الجمهور عن شخصية «صفصف» بمسلسل «جعفر العمدة»، الذي طرح خلال شهر رمضان الماضي المنصرم .

هالة صدقي تتحدث عن ردود فعل عن مسلسل جعفر العمدة

وقالت هالة صدقي لـ «الوطن»: «صفصف» هي نموذج المرأة المصرية، فعندما كنت في الجونة أو أخرج أي مكان أجد الأطفال الصغيرة تلتف من حولي، فكنت اتحول إلى «ماما نجوى»، وهذا شيء قريب لقلبي، وكنت أشعر بسعادة كبيرة عندما تأتي لي طفلة صغيرة تتلعثم بالكلمات وتقول صفصف».

وأضافت: «هذا السر وراء حب الجمهور للشخصية، لأنني أظهرت صورة المرأة الحقيقة التي مهما كان درجة تعليمها يكون الشبشب صديق لها، والتي تقف في ظهر أولادها والتي تحب زوجها ومخلصة له رغم وفاته» .

آخر أعمال هالة صدقي

شاركت هالة صدقي في مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية «صفصف» والدة محمد رمضان، التي تقف بجوار أولادها. .