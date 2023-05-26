«التنمية المحلية» توجه المحافظات بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانات المتاحة والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رصف الطرق

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي أسيوط والمنوفية في رصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظات، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتى على رأس المشروعات التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

رصف الشوارع

وفى أسيوط، تواصل المحافظة خطة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة لتحسين شبكة الطرق.

وفى المنوفية، تواصل أجهزة المحافظة متابعة أعمال الرصف بشارع داير الناحية والأرقم والمحكمة ومنطقة السنترال وشارع البنك الأهلي بزاوية البقلي وقرية كفر الجلابطة، وتركيب بلاط الإنترلوك بشارعي المدارس والاسطبل وفرن الأهرام، وفى مركز وبركة السبع يتم رصف 7 شوارع بنطاق المدينة، فضلا عن استمرار تنفيذ خطة تطوير 34 شارعا ورصفهم ضمن العام المالي الحالي، وغيرها من المواقع ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.