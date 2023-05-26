حصاد «التنمية المحلية».. مناقشة «التصالح» وانتهاء الموجة الـ21 لإزالة التعديات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.

السبت 20 مايو

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي زارت مصر مؤخراً، مضيفا أنه جاري التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته.

الأحد 21 مايو

أعلن وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتي بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو وتم إزالة تعديات على 6430 حالة مباني مخالفة على مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية، كما تابع وزير التنمية المحلية الملفات التنموية والخدمية مع المحافظين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء ، بالإضافة إلى حضور الاجتماع الخاص بالتعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء وذلك بحضور رئيس الوزراء.

الاثنين 22 مايو

شارك وزير التنمية المحلية، في افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 249 مليون جنيه بحضور عدد من المسئولين والوزراء.

الثلاثاء 23 مايو

تقرير عن مشروعات حياة كريمة حيث تم إنهاء الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية وتوصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمع وتوصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي.

الأربعاء 24 مايو

وفد البنك الدولي يبحث مع وزير التنمية المحلية تعظيم الاستفادة من الاصلاحات الهيكلية التي أنتجها برنامج تنمية صعيد مصر لتطوير الإدارة المحلية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولي.

كما شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 241 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، والذي وافق خلاله على عدة قرارات منها تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات.

الخميس25 مايو

وجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بعدد من مراكز المحافظة نظراً لأهمية تفعيل تلك المنظومة لما تمثله من أولوية في خطط واستراتيجية الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر، مشيرًا إلى قيام لجان قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بحوالي 376 مأمورية تفتيش خلال الفترة الماضية على 25 محافظة حتى شهر مايو الجاري.