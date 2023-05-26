«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن مواجهة الزيادة السكانية في 4 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان بمحافظات سوهاج والقاهرة والجيزة والبحيرة، لتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ودعم وتنمية الأسرة وبناء الإنسان، وذلك في إطار حرص واهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تواجه تحسين معدلات القضية السكانية والسيطرة على الزيادة السكانية والتي تلتهم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

محو الأمية

في محافظة القاهرة، قامت وحدة سكان المقطم بإجراء امتحان فورى لمن يجيد القراءة والكتابة والحصول على شهادة محو الأمية في مسجد ابو بكر الصديق بالمقطم وذلك في إطار التعاون المستمر بين الإدارة ممثلة في وحدات السكان بالأحياء بالتنسيق مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، كما تم افتتاح 26 فصل محو أمية في حي الأسمرات في مدرسه تحيا مصر بعدد 478 دارس.

وفي الجيزة تم تنظيم قافلة طبية للسيدات بكنيسة بشارع النزهة بالحوامدية وتسهيلًا علي كبار السن منهم وتم إجراء الفحص بمقر الكنيسة، وتمت المبادرة بنجاح و فاعلية بحضور فريق القافلة، وفي محافظة البحيرة تم تنظيم ندوة بعنوان «خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية»، وتناولت التعريف بالقضية السكانية وعدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وتأثير الزيادة السكانية على التعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة والانحراف والادمان والأمية والبطالة والزواج المبكر و ارتفاع في معدلات الطلاق.

تأهيل لسوق العمل

وفي سوهاج تم إطلاق برنامج تدريبي بعنوان «قوة العمل السكانية على مهارات إدارة البرنامج السكاني للمحليات»، وناقشت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير برنامج الاستجابة المحلية للقضية السكانية، كيفية استيفاء النموذج الإجرائي لوضع خطة العمل لكسب التأييد وبناء الدعم لحل القضية السكانية مع المجموعات المشاركة في البرنامج التدريبي، كما تم إطلاق مبادرة «رواد النيل»، بالتعاون مع البنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتأهيل الشباب لسوق العمل وتقليل نسب البطالة وتنمية مهاراتهم في مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.