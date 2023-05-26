وزير التنمية المحلية الأسبق: القضية السكانية مشكلة ملحة يعاني منها المجتمع

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، إنّ القضية السكانية من المشكلات والقضايا الملحة التي يعاني منها المجتمع المصري، كما أن الحوار الوطني وسيلة وأداة للتوعية بالقضية السكانية، موضحًا: «القضية السكانية تكون مشكلة عندما يختل التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد، وإن لم يحدث ذلك، فإن السكان يكونوا أهم مَورِد لأي دولة لأنهم وسائل الإنتاج».

خطورة الزيادة السكانية

وأضاف «الجندي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «واقعيا، لا توجد لدينا موارد يمكنها زيادة خصائص السكان من تعليم وصحة وإسكان ومرافق، السكان في حاجة إلى المزيد من الإنفاق الذي لا يتوفر حاليا».

كيفية مواجهة الزيادة السكانية

وتابع وزير التنمية المحلية الأسبق: «لكي ننمي مواردنا ونحصل على موارد تتناسب مع الزيادة السكانية، فنحن في حاجة إلى وقت طويل جدا واستثمارات، والأسهل هو توعية السكان بتقليل معدلات النمو حتى يحدث نوع من التوازن، والحوار الوطني وسيلة وأداة للتوعية بالقضية السكانية».