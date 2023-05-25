هل يجوز ترشيح الراحلين للحصول على جوائز الدولة؟

يستعد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2023، يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت القائمة القصيرة للمرشحين تضمنت ثلاثة أسماء من الراحلين في مختلف الجوائز في مجال الآداب، وهم الدكتور محمد عناني، وهو مرشح لجائزة النيل للمبدعين في مجال الآداب، والدكتور عبد الرحيم الكردي، مرشح لجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب، والدكتور مصطفى سليم، مرشح لجائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب، فهل يحق للراحلين الترشيح بالأساس لجوائز الدولة في أي من أفرعها؟.

هل يحق للراحلين الترشح لجوائز الدولة؟

وحسب المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لجوائز الدولة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، «يعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة، التي تم خلال الميعاد المقرر في القانون، قائما ولو توفى المرشح بعد ترشيحه» .

وفيما يخص شروط جائزة الدولة التشجيعية، «يعتبر التقدم قائما ولو توفى المتقدم بعد تقدمه»، وبذلك يكون للراحلين الحق في الترشيح لجوائز الدولة بشرط أن يكون الترشيح لهذه الجوائز قبل رحيلهم.

وستعلن وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2023؛ النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهر بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.