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وزير الداخلية يبحث سبل التعاون المشترك مع مفوض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

كتب:

محمد بركات
05:05 م | السبت 27 مايو 2023
وزير الداخلية ومُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة 

وزير الداخلية ومُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة 

استقبل محمود توفيق - وزير الداخلية، فيليبو جراندى - المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق لسيادته ، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

وقد أعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى إستقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم ، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الإتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

ومن جانبه أعرب السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق لسيادته للقاهرة ، مؤكداً حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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