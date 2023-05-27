عواصف ترابية تضرب المنيا وسقوط أمطار خفيفة

تشهد محافظة المنيا هطول أمطار خفيفة، فيما تتعرض لموجة طقس غير مستقر بسبب وجود أتربة في السماء وسحب محملة بالأمطار، مع نشاط لحركة الرياح في الأماكن المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

المرور على مخرات السيول

ونشرت أجهزة الأمن عديد من الدوريات المرورية على الطرق للحد من السرعة الزائدة للسائقين وتحذيرهم من مخاطرها، وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على مخرات السيول ومنع أي تجاوزات وتعديات عليها.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، بيانا جاء فيه أنه من المتوقع أن تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية للبلاد مثل مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية في بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أيضًا هطول الأمطار على بعض المناطق الداخلية مثل جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد مثل المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع حدوث موجة من التقلبات في المناخ، حيث سيتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي، مع حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار.

ويتوقع أن يحدث انكسار كبير في درجات الحرارة غدًا الأحد على كل مناطق الوجه البحري والقاهرة، حيث ستتراوح القيم ما بين 6-7 درجات، مما يزيد من مستوى التذبذبات الحرارية، وبالتحديد ستكون درجات الحرارة في الوجه البحري بين 25-31 درجة مئوية، في حين ستستمر بين 40-42 درجة مئوية في الأقصر وأسوان.