رياح تضرب الإسماعيلية لمدة يومين وتحذيرات للمواطنين.. سرعتها تصل 46 كيلو

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الحالية نشاطًا كبيرًا للرياح على معظم أنحاء المدينة، مثيرة للأتربة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية مع تحذيرات للمواطنين من التواجد قرب الأشجار أو المنازل المتهالكة.

وانتشرت الرياح بشكل كبير على المناطق الشمالية من المحافظة كمدن فايد ومدينة الإسماعيلية ومدينة القنطرة والقنطرة غرب والطرق المؤدية من والى محافظة القاهرة.

رياح تستمر ليومين

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية إن سرعة الرياح تصب سرعتها إلى 46 كيلو في الساعة شديدة على الطرق السريعة والصحراوية، فيما أشار بيان الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة إلى استمرار الرياح ليومين.

وحذر بيان نشر علي الصفحة الرسمية لديوان محافظة الإسماعيلية المواطنين من حالة الطقس ومن التواجد بجوار الأشجار أو المنازل المتهالكة وأعمدة الإنارة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وطالبت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حادث طارئ على الطرق السريعة والصحراوية أو داخل القري والمدن أو أي تساقط لأسلاك الكهرباء، لسرعة التدخل العاجل والعمل على حل أي مشكلة.

غرف عمليات علي مدار 24 ساعة

ووجّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء المحافظة وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية في ديوان المحافظة والفرعية في الأحياء والمراكز والمدن وشركة الكهرباء.

وطالب بشارة بسرعة التدخل العاجل لمواجهة أي طارئ في أنحاء المحافظة، فيما انتشرت سيارات الإسعاف في نطاق المحافظة طبقًا لخطة الطوارئ على الطرق الصحراوية والزراعية للتدخل العاجل.