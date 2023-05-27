حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وأمطار بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية الغربية، فيما يكون معتدل الحرارة ليلاً على جميع الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

استمرار سقوط الأمطار

ويستمر سقوط الأمطار على بعض المناطق، إذ تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26.