من هي سارة شندي؟.. أول رقيب شرطة مصرية في أمريكا

أصبحت سارة شندي، إحدى المصريات المقيمات في الولايات المتحدة الأمريكية، أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو، بعد أن أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة «كيس ويسترن ريزيرف» في كليفلاند بولاية أوهايو.

أبرز المعلومات عن سارة شندي:

- مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تعتنق سارة شندي الدين الإسلامي.

- كرست حياتها منذ سن مبكرة لإنفاذ القانون.

- تقيم سارة شندي في شمال شرق ولاية أوهايو.

- سبق لها الخدمة مع شرطة (Copley Township).

- عينها حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، كأول مدير لمكتب إنفاذ القانون والتوظيف في الولاية.

أول تصريح لسارة شندي بعد أداء اليمين

وفي أول تعليق لها بعد أداء اليمين مع قسم شرطة جامعة «كيس ويسترن ريزيرف»، قالت سارة شندي، وفقاً لموقع «نيوز 5 كليفيلاند» المحلي: «إنه لشرف كبير خدمة وحماية أكثر من 12000 طالب، و3600 موظف في الحرم الجامعي».

وأدت «شندي» اليمين مع قسم شرطة جامعة «كيس ويسترن ريزيرف»، لتصبح أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو، في 24 مايو الجاري.

وكرست سارة شندي، من شمال شرق أوهايو، حياتها العملية لإنفاذ القانون، وشاركت قصة نجاحها في محاولة لإلهام الشباب، لمتابعة مهنة في خدمة المجتمع، كضباط شرطة.

وقالت إن سلامة الحرم الجامعي ستكون إحدى رسائلها الأساسية للطلاب، وأضافت: «يتمتع هذا القسم بثقافة استثنائية، ويقدر حقًا التنوع والقيادة والنهوض بالمرأة في مجال إنفاذ القانون»، وتابعت أن «ارتداء الزي العسكري هو بالتأكيد أفضل وظيفة على هذا الكوكب، وأيضًا أكثر الوظائف إرضاءً».

«شندي» تنسب نجاحها إلى والديها

واستطردت أول رقيب شرطة مصرية في أوهايو: «نحن مهتمون جدًا بالتواصل مع الطلاب والزائرين وأعضاء هيئة التدريس هنا، ولكن ليس فقط من خلال القيادة، لدينا طلاب هنا من 102 دولة مختلفة».

ونسبت «شندي» نجاحها إلى والديها، وقالت إنها ستشارك رسالتها عن التنوع والتصميم والثقة بالنفس، مع الشباب في الحرم الجامعي.