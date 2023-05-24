الذهب يرتفع عالميا بفعل الخوف من تعثر أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، بسبب التراجع الطفيف لمؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي، وتترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على بعض الإشارات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1977 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الفورية عند مستوى 1975 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.290 نقطة.

تراجع أسعار الذهب أمس

وقد تراجعت أسعار الذهب عند نهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، مع استمرار الجمود في مفاوضات سقف الديون الأمريكية، وفق تقارير البورصات العالمية.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن «ستاندرد آند بورز جلوبال» تسجيل الشركات في الولايات المتحدة ارتفاعًا قويًا في النشاط التجاري خلال شهر مايو، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.5 نقطة وهو أعلى مستوى خلال 13 شهرًا، مدفوعًا بأداء قطاع الخدمات.

تراجع العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.7 دولار لتصل إلى 1974.5 دولار للأوقية، لتقلص خسائرها بعد أن سجلت 1955.8 دولار خلال التعاملات.

وأنهى ممثلو الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس جولة أخرى من محادثات سقف الديون دون حل أو تسوية للقضية المعلقة يوم الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، بينما انخفض الدولار أيضًا، مما جعل الذهب أرخص لأصحاب العملات الآخرين.